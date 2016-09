Einen wunderschönen guten Morgen! Nach dem zweiten Spieltag der uruguayischen Meisterschaft »Uruguayo Especial« im Balltreten für Jungs führen die Rampla Juniors und Juventud den Wettbewerb mit Idealpunktzahl an. Unter anderem gab es Siege von Nacional, Penarol, Sud América, Liverpool und den Wanderers; nicht zu vergessen den Betriebsausflug von Boston River zu River Plate (1:5).

Nacional schlug daheim im Gran Parque Central das Team von Plaza Colonia mit 3:2. Obwohl Nacional, der Intellektuellenklub Uruguays, 75 Minuten lang klar überlegen, war wurde am Ende noch mal ordentlich gelitten – was ja das Schöne am Fußball ist, der fast alle menschlichen Erfahrungen in sich vereint. In verschiedenen Momenten des Matches sah es so aus, als würde Nacional die Gäste abschießen, was jedoch nicht geschah. Immerhin hatte sich Nacional vom peinlichen Auftreten des ersten Spieltags gegen Danubio erholt und kombinierte in der Attacke Schnelligkeit und Präzision. Ver...