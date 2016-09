Sind es hundert, zweihundert oder mehr? Wie viele ehemalige Spanienkämpfer auf dem Zentralfriedhof in Berlin-Friedrichsfelde ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, ist bisher nirgendwo exakt registriert worden. Natürlich weiß man beim Verein der »Kämpfer und Freunde der Spanischen Republik 1936–1939« (KFSR) um die Anzahl der früheren Interbrigadisten, die in der Ringmauer am Rondell beigesetzt sind – nämlich neun –, sowie um die mehr als 60 Gräber am Pergolenweg. Doch wie viele auf dem Gräberfeld der von der VVN-BdA betreuten Anlage für die Verfolgten des Naziregimes im einzelnen bestattet wurden, entzieht sich noch einer genaueren Kenntnis.

Detaillierteren Aufschluss darüber erwartet der Spanienkämpferverein von dem gerade zu Ende gegangenen Internationalen Workcamp der Vereinigung Junger Freiwilliger (VJF). Die vor zweieinhalb Jahrzehnten ebenfalls in Berlin gegründete Organisation hatte in diesem Jahr eine ihrer internationalen und interkulturellen Bege...