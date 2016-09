Indiens Aufholjagd im Nachbarstaat

Indien will nicht noch weiter ins Hintertreffen geraten, wenn es um die Aufteilung neuer Märkte in seiner unmittelbaren Nachbarschaft geht. Vergangene Woche unterzeichneten Premierminister Narendra Modi und Htin Kyaw, Präsident von Myanmar (ehemals Burma), in Neu-Delhi Rahmenabkommen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit vor allem in den Bereichen Landwirtschaft und Energieproduktion sowie im Bankensektor. Zudem sagte Indien zu, sich beim Bau von 69 Brücken entlang der wichtigsten beide Länder verbindenden Straße zu engagieren. Vier Tage lang hatte Htin Kyaw vergangene Woche das westliche Nachbarland bereist.

Indien hat lange und intensive Beziehungen zu Myanmar. Doch was bilateralen Handel und wirtschaftliche Zusammenarbei...