Nicht kirre machen lassen!

Neun Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai 2017 dreht sich auch bei uns in der Linken die Diskussion um den richtigen politischen Weg, der in den Landtag führen kann. Von »Augen zu und durch« bis zu revisionistischen Positionen reicht die Palette. Und immer wieder kommt der Versuch zum Vorschein, die NRW-Linke auf einen Koalitionskurs zu trimmen. Protagonisten sind in erster Linie Leute, die den Regierungslinken politisch verbunden sind. Manchmal hat es den Anschein, als wolle man den Landesverband ins Unglück treiben.

Der übergroßen Mehrheit der Genossinnen und Genossen ist aber klar, dass der »Griff nach den Sternen« auch ein Griff in ein schwarzes Loch sein kann.

Wenn Umfragen darauf hinweisen, dass in Nordrhein-Westfalen nur eine große Koalition eine parlamentarische Mehrheit hätte, dann sind weitere Koalitionsgedankenspiele obsolet. Seitens der Presse, aber auch von diesen Genossen wird die Diskussion immer wieder angefac...