Sam Allardyce war nach dem Lucky Punch der Three Lions sichtlich gerädert. »Es war am Ende ein ziemliches Nervenspiel, denn in Überzahl mussten wir einfach gewinnen«, beschied der 61jährige Nationaltrainer Englands mit gequältem Lächeln. Liverpools Adam Lallana hatte den Nachfolger von Roy Hodgson beim Auftakt der WM-Qualifikation in der Slowakei erst in der fünften Minuten der Nachspielzeit mit dem Treffer des Spiels erlöst. 69 Tage nach dem schmachvollen EM-Aus gegen Island konnte das Mutterland des Fußballs den Erfolg gebrauchen.

Mit der Maximalausbeute von drei Punkten wäre beinahe auch der neue Rumänien-Coach Christoph Daum in die Quali für die WM in Russland gestartet. Doch dann bewies der als Karpaten-Messi gehypte Nicolae Stanciu Nerven wie Zahnseide. In der sechsten Minute der Nachspielzeit drosch der Mittelfeldspieler einen Elfmeter über das Tor. Damit blieb es beim 1:1 (0:0) gegen Montenegro. Daum sackte an der Seitenlinie kurz in sich zusammen,...