Das Hemd in der geflickten Jeans, steht Egon Bachmann an einem Bügelbrett, den Rücken zum Publikum. Über ihm hängt Wäsche an einer Gardinenstange. Wir sind auf einer Theaterprobe in einem unsanierten Hinterhaus in Berlin-Prenzlauer Berg. Das gibt es also noch in diesem gesichtslosen Stadtteil, der in seinen besten Momenten den Charme der Lobby eines Mittelklassehotels versprüht. Egon Bachmann ist im Prenzlauer Berg schon sehr lange zu Hause. Die meiste Zeit seines Lebens war das Viertel ein Arbeiterviertel.

Als das Mietshaus mit seiner kleinen Wohnung um die Ecke des Theaters zu »repräsentativem Eigentum« hergerichtet werden sollte, hatte er 50 Jahre darin verbracht. Seitdem wird saniert: neue Heizung, neue Fenster, Balkone, Fahrstühle. Bachmann wird im Stück »Hotel Berlin« an einem Sofatisch mit Spitzendeckchen – »Herzlich willkommen in meinem Notquartier« – einen Schnellhefter mit blass gedruckten Farbfotos hinter A4-Folien präsentieren. Vom Bauschutt im...