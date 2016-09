Ein Dogma ist so etwas wie ein Lehrsatz, für den dessen Urheber einen unumstößlichen Wahrheitsanspruch erheben. Mit unumstößlich ist dabei gemeint: unabhängig von der Realität, wie z. B. das Dogma von der unbefleckten Empfängnis der christlichen Gottesmutter oder das von der Erde, die eine Scheibe sei. Folgt die Realität nicht dem Dogma – um so schlimmer für die Wirklichkeit.

Ob das Dogma, die PDS und ihre Nachfolgepartei Die Linke sei nichts, wenn sie nicht mitregiere, im Landesverband der Partei von Mecklenburg-Vorpommern erfunden wurde, ist nicht bekannt. Auf seine Einhaltung wurde im Nordosten aber besonders streng geachtet. Schließlich stellte man dort mit Helmut Holter 1998 den ersten PDS-Landesminister und saß bis 2006 in einer Koalition mit der SPD. In dieser Zeit hatten die Sozialisten Anteil an bedeutenden Fortschritte...