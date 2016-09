Wiederaufbau nach Erdbeben gestartet

Italien kommt nach dem schweren Erdbeben vom 24. August nicht zur Ruhe. Während die Behörden immer noch mit den Folgen beschäftigt sind, kommt es immer wieder zu neuen Erdstößen. In der Nacht zum 3. September gab in den Provinzen Umbrien und Ancona einen neuen Stoß der Stärke 4,5. Diesmal blieb es bei Sachschäden, wie die Nachrichtenagentur ANSA meldete.

Premierminister Matteo Renzi hat am Donnerstag einen Sonderkommissar eingesetzt, der die Arbeiten für den Wiederaufbau in dem Erdbebengebiet koordinieren soll, in dem Ende August mehrere Orte völlig zerstört wurden. Vasco Errani, der frühere Präsident der Region Emilia Romagna, ist ihm einem Bericht der römischen La Repubblica zufolge direkt unterstellt. Die rassistische Lega Lord, die Forza Italia (FI) und die Protestbewegung »M5S« hatten versucht, seine Berufung zu verhindern. Renzi hat seinen Parteifreund von der regierenden Partido Democratico (PD) deshalb nicht direkt ins Amt eingesetzt. Weil auch die...