Gewinnmargen »aufgemöbelt«

Für gewöhnlich wohnt es sich mit Möbeln schöner. Aber Vorsicht: Sind es nicht die eigenen, geht der Komfort mitunter ganz schön ins Geld. Nach den Befunden einer aktuellen Studie werden Mietwohnungen immer öfter nur noch möbliert vergeben, vor allem in Großstädten. Über die Hintergründe berichtete am Montag die Süddeutsche Zeitung (SZ). Demnach hat in München oder Stuttgart die Quote derartiger Angebote in nur vier Jahren um weit über 20 Prozentpunkte zugelegt. Vor allem seit Bestehen der sogenannten Mietpreisbremse geht der Trend immer stärker zum Rundumpaket. Für Mietervereine steckt dahinter System. Faktisch hebelten die Eigentümer so die neue Rechtslage aus.

Dass die seit 14 Monaten geltende »Mietpreisbremse« kaum oder gar nicht greift, haben inzwischen mehrere Untersuchungen belegt (jW berichtete). Schuld sind die vielen Ausnahmetatbestände sowie der Umstand, dass sich Leidtragende viel zu selten juristisch gegen Verstöße zur Wehr setzen. In der Bunde...