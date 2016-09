Formel 1: Ende einer Ära?

Die Nachricht machte rasend schnell die Runde in Monza: Die Formel 1 soll ganz kurzfristig den Besitzer wechseln, ein Medienkonzern aus den USA werde schon am Dienstag die erste Rate eines Milliardendeals überweisen. Das berichtete das Fachmagazin Auto, Motor und Sport vor dem Großen Preis von Italien. Bei dem Interessenten handele es sich um das Unterhaltungsunternehmen Liberty Media aus Colorado, das für insgesamt 8,5 Milliarden Dollar die Rennserie übernehmen will. Der vom bisheri...