Nach Vorwürfen in Zusammenhang mit den aufgedeckten Abgasmanipulationen beim größten deutschen Autobauer Volkswagen hat sich der Bosch-Konzern in einem Schreiben an die Belegschaft gewandt. In der Mitteilung bereitet das Unternehmen seine Mitarbeiter auf neuerliche negative Schlagzeilen vor. »Auch in nächster Zeit wird es weitere Berichte geben, die die Rolle von Bosch unterschiedlich beleuchten werden«, heißt es darin. »Unverändert nimmt Bosch die Vorwürfe der Manipulation von Dieselsoftware sehr ernst.« Zuvor hatte die Bild am Sonntag darüber berichtet.

Dem Blatt zufolge geht aus einer E- Mail des Zulieferers an eine VW-Tochter aus dem Jahr 2008 hervor, dass Bosch vor dem Verkauf neuer Diesel­modelle für den US-Markt von einer Manipulation der Steuergeräte wusste. Ein Bosch-Sprecher wollte sich dazu unter Verweis auf laufende Untersuchungen ...