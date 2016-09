Schuldzuweisungen wegen des Milchpreises

Vor der Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern vom 7. bis 9. September in Rostock-Warnemünde machen sich die Akteure gegenseitig für den Verfall des Milchpreises verantwortlich. Baden-Württembergs Ressortchef Peter Hauk (CDU) schiebt die Schuld auf nord- und ostdeutsche Bundesländer. »Diese Länder haben ihre Milchproduktion in den vergangenen Jahren deutlich hochgefahren, also müssen sie jetzt besonders zur Problemlösung beitragen«, sagte Hauk. Dem widersprach Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) energisch. Zwar sei die Milchmenge bis 2015 in seinem Land wie in den anderen ostdeutschen Ländern gewachsen, zuvor sei sie aber nach 1990 stark gesunken.

»60 bis 70 Prozent der Rinder wurden abgeschafft«, sagte ...