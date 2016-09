Die Proteste von mehreren Dutzend Flüchtlingsfamilien in Bochum gehen in die nächste Runde. Nachdem sie in der vergangenen Woche ein Protestcamp vor dem Rathaus der Ruhrgebietsmetropole errichtet hatten, soll die Dauerpräsenz nach kurzer Unterbrechung ab dem heutigen Montag um die Mittagszeit fortgesetzt werden.

Die Betroffenen wollen damit ihre Unterbringung in städtischen Wohnungen und »Zugang zu Sprach- und Integrationskursen« durchsetzen. Hintergrund ist eine Rechtslage, die Integra­tion nicht als gesellschaftliche Teilhabe, sondern als einseitige Bringschuld von Migranten und Geflüchteten definiert – und sie damit in der Praxis ausgrenzt. Das kürzlich verabschiedete »Integrationsgesetz« gilt seit 6. August dieses Jahres, rückwirkend aber ab dem 1. Januar 2016.

Nachdem die Betroffenen bisher Freizügigkeit innerhalb des gesamten Bundesgebietes genossen, sieht das Gesetz nunmehr vor, dass anerkannte Flüchtlinge – mit wenigen Ausnahmen – für drei Jahre in ...