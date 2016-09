Schon einen Schritt weiter

Die österreichischen »Identitären« haben im August eine Kampagne für die Massenabschiebung von »Fremdstämmigen« gestartet. »Integration ist eine Lüge. Remigration ist die Lösung«, heißt es auf einem ihrer Plakate. Darunter ist ein startendes Passagierflugzeug mit der Parole »Gute Heimreise!« zu sehen. Der offene Zynismus dieser Aufforderung knüpft an den Stil der NSDAP an. »Auf nach Palästina!« stand sarkastisch auf einem Familienbrettspiel, das in den 30er Jahren unter dem Namen »Juden raus!« verbreitet wurde. Eine Zeichnung aus dem Kinderbuch »Trau keinem Fuchs auf grüner Heid’ und keinem Jud’ bei seinem Eid«, das 1936 im Stürmer-Verlag publiziert wurde, zeigte im Vordergrund einen blonden Jungen, der fröhlich Ziehharmonika spielt, während »jüdische Typen« mit Koffern und verkniffenen Gesichtern abziehen.

Die »Identitären« haben ihre Idee direkt von der NPD. »Gute Heimreise« hieß es 2005 auf einem ...