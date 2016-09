Der »Civil War«, der bei Marvel 2006 tobte und 2016 auch ins Kino fand, ist nur einer von zahlreichen Bürger- und sonstigen Superheldenkriegen, die in den großen und kleinen Comicverlagen seit Jahrzehnten stattfinden.

Die beiden berühmtesten, Marvels »Secret Wars« von 1984 (2015 bombastisch wiederholt) und DCs zwischen 1985 und 1986 direkt als Antwort darauf organisierte »Crisis on Infinite Earths« (Krise der Parallelerden), waren vor allem Marketingschlachten. Seit Stan Lees Einfall, die verschiedenen Superheldentitel seines Hauses in ein gemeinsames Universum einzugliedern, mussten die verantwortlichen Redaktionen sich immer wieder Locktechniken ausdenken, mit denen man die Fans zum Kaufen und Lesen möglichst vieler verschiedener Serien verführen konnte. Da ein Krieg, vor allem aber: eine Generalmobilmachung, alle an die Front schickt, die überhaupt kämpfen können, ist er das ideale Instrument, grundverschiedene Figuren und Teams in ein und dieselbe Gesc...