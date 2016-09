Am 8. Januar 2015 schrieb Oskar Lafontaine in jW: »Der sogenannte Antiterrorkrieg der USA ist, wie der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Todenhöfer richtig analysiert, ein Terrorzuchtprogramm und erhöht die Terroranschlagsgefahr in Deutschland.« Bei dieser Auffassung ist Todenhöfer geblieben. Am vergangenen Sonntag äußerte er auf seiner Facebook-Seite, die Hauptschuld am Syrien-Krieg, da widerspreche er dem westlichen Mainstream massiv, »tragen die Strippenzieher im Hintergrund. Die Großmächte und die Mittelmächte des Mittleren Ostens. Die nach wie vor Waffen in die Region pumpen. An ihrer Spitze die USA. Und Friedensnobelpreisträger Barack Obama. Wann hat dieser Mann sich auch nur ein einziges Mal richtig für einen Frieden in Syrien in die Bresche geworfen. Warum ist dieser Salonpolitiker nie nach Damaskus geflogen?«

Wer so über den Staatsterrorismus des Westens redet, hat bei den Kriegsleitmedien der Bundesrepublik schlechte Karten. Spiegel, Zei...