Die Sondersitzung des Warschauer Stadtrats am Donnerstag nachmittag war auf mehreren Ebenen stürmisch. Von der die Stadt regierenden Bürgerplattform (PO) als Befreiungsschlag in der Affäre um die Reprivatisierung städtischer ­Immobilien geplant, lief die Sitzung in den ersten Stunden völlig aus dem Rahmen. Mehrere hundert Angehörige von Mieterinitiativen und linken Gruppen hatten den Zuschauerraum besetzt. Sie forderten den Rücktritt der Oberbürgermeisterin Hanna Gronkiewicz-Waltz, schwenkten Transparente mit Parolen wie »Wohnen ist Menschenrecht, keine Ware« und bewarfen die Ratsherren und -frauen mit Tischtennisbällen, auf die sie die Adressen reprivatisierter Häuser gemalt hatten. Die Ratsvorsitzende von der PO zog die Sitzung mit immer neuen Beratungspausen in die Länge, um die angekündigte Möglichkeit zu Wortmeldungen der Mietervereine so lange zu verzögern, bis die Fernsehsender die anfängliche Liveübertragung der Sitzung beendet hatten. Als die Akt...