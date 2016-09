Die Kommission für Außenbeziehungen der kurdischen Autonomieregion Rojava im Norden Syriens hat eine umfangreiche Zusammenstellung von Dokumenten veröffentlicht, um die Zusammenarbeit staatlicher Stellen in der Türkei mit der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS, Daesh) zu belegen. Am Donnerstag präsentierte der Vorsitzende der syrisch-kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD), Salih Muslim, das Dossier auf einer Konferenz im Europaparlament in Brüssel. Er betonte, dass die kurdischen Kräfte in Syrien im Kampf gegen den IS Unterstützung benötigten: »Wir wollen, dass Araber, Syrer und Kurden frei zusammenleben. Das sind auch europäische Werte.«

Das nun von der Rojava-Administration veröffentlichte Dossier enthält Materialien, die von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) im Zuge der Gefechte mit dem IS gesammelt wurden. Zahlreiche Ausweispapiere türkischer IS-Kombattanten sowie türkische Einreisestempel ausländischer Kämpfer – teilweise in ...