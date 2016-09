Im US-Bundesstaat Pennsylvania muss der erkrankte politische Gefangene Mumia Abu-Jamal weiter auf seine dringend notwendige medizinische Behandlung warten. Wie Noelle Hanrahan von Prison Radio am gestrigen Donnerstag mitteilte, hat Bezirksrichter Robert Mariani im laufenden Klageverfahren »Abu-Jamal gegen Kerestes« den Erlass einer einstweiligen Verfügung abgelehnt. In der Klage gegen Anstaltsleiter John Kerestes vom Staatsgefängnis Mahanoy, in dem jW-Kolumnist Abu-Jamal einsitzt, hatten seine Verteidiger schon im August 2015 den sofortigen Beginn der Heilbehandlung seiner Hepatitis- C-Infektion beantragt.

Das lehnte Richter Mariani nun mit der formalen Begründung ab, »die Personen, gegen die eine einstweilige Verfügung verhängt werden könnte«, seien »nicht Partei in diesem Klageverfahren«. Weil sich die Klage gegen die Anstaltsleitung und damit gegen das »Department of Corrections« (DOC), die Gefängnisbehörde Pennsylvanias, richte, sei nicht der richtige...