Apple-Boss tritt nach

Apple-Chef Tim Cook hat am Donnerstag auf die Entscheidung der EU-Kommission vom Mittwoch reagiert. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatte das Computerunternehmen aufgefordert, Steuerschulden in Höhe von 13 Milliarden Euro zu begleichen. Die Forderungen aus Brüssel seien »politischer Mist«, sagte der Manager in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Zeitung Irish Independent. Er werde mit der Regierung in Dublin eng zusammenarbeiten, um sich gegen die Entscheidung zu wehren. »Niemand hat etwas falsch gemacht, und wir müssen zusammenstehen.« Irland werde schikaniert.

