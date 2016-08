Berlin zu verlassen, kann schmerzhaft sein. Wer wüsste das besser als Vladimir Malakhov? Vor zwei Jahren schasste die Berliner SPD den Weltstar, der als Gründungsintendant des Staatsballetts zehn Jahre lang für volle Häuser und Jubelstürme gesorgt hatte. Seine Wohnung in Berlin hat »Vladi« behalten, aber beruflich ist er seither viel unterwegs. In Tokio haucht er Tänzern als künstlerischer Berater Seele ein. In Sankt Petersburg fachsimpelt er mit seiner ähnlich legendären Kollegin Diana Vishneva. In der Ukraine, wo er geboren wurde, hält er Ausschau nach jungen Talenten. In dieser Woche nun kehrt Malakhov auf eine Berliner Bühne zurück. Im Admiralspalast wird er eine Neuausgabe der Galareihe »Malakhov & Friends« vorstellen.

»Es war gar nicht mein Plan, so schnell wie möglich wieder eine Gala zu machen«, sagt er mir im Interview. Er sei von Fans oft danach gefragt worden, dann habe sich die Gelegenheit ergeben. Wird er selbst auch auftreten? »Ich ta...