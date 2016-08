Eishockey: Der nächste Meilenstein

Riga. Für Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl geht es um den Traum von den ersten Olympischen Spielen, für Marco Sturm um sein Meisterstück als Bundestrainer und für den Präsident des Deutschen Eishockeybundes (DEB) Franz Reindl gar um das Eishockey insgesamt: Der Druck ist immens, wenn die deutsche Nationalmannschaft am Wochenende in Riga um ihr Pyeongchang-Ticket kämpft. »Es ist ein Meilenstein auf dem Weg in die Zukunft, die ganze Sportart hängt daran«, sagte Reindl vor dem Start in das Qualifikationsturnier am Donnerstag (14.30 Uhr MESZ/Sport 1) gegen Japan dem Sportinformationsdienst.

Nach dem historischen Aus vor den Winterspielen in Sotschi 2014, als sich das deutsche Team erstmals nicht auf sportlichem Weg für...