Glasgow Taxi Driver

Von Peterborough waren wir mit dem Zug zu fünft nach Glasgow unterwegs, Strecke und Tag waren schön, doch nach dem Überqueren der schottischen Grenze wurde das Wetter, nun ja, sehr schottisch: nass und kalt unter einem graupensuppengrauen Himmel, aber, wie die alte weserbergländische Nachbarin Frieda Husmann, die bis in ihre Achtziger jeden Tag ihren großen Garten beackert hatte, dem stets fröhlich arbeitsam entgegenhielt: »Wir sind ja nicht aus Zucker«; oder, wie der große René Goscinny im Asterix-Band »Die Lorbeeren des Cäsar« den Haushofmeister Kurzschlus sagen lässt: »keine Zuckerpüppchen«.

Beim Umstieg in Edinburgh fiel mir wieder ein, was ein großer Schottland-Kenner mir einmal sagte: »Edinburgh ist klasse und hat viel zu bieten, aber die echten Leute und Plätze findest du in Glasgow, der sch...