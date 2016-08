Für den heutigen Donnerstag hat Venezuelas Opposition zu einer Großdemonstration in Caracas aufgerufen, um die Absetzung von Staatschef Nicolás Maduro zu fordern. Einer ihrer Sprecher, der zweimal gescheiterte Präsidentschaftskandidat Henrique Capriles, hofft auf mehr als eine Million Teilnehmer, die sich im Westen der Metropole treffen sollen. Das Regierungslager mobilisiert zu einer Massenkundgebung auf der Avenida Bolívar im Zentrum der Hauptstadt, die zur gleichen Zeit stattfinden soll.

Die Anspannung in Caracas ist schon seit Wochen spürbar und nahm in den letzten Tagen weiter zu. Am Montag wurde der Oppositionspolitiker Yon Goicoechea festgenommen. Bei ihm seien Zündschnüre für Sprengkörper beschlagnahmt worden, hieß es im staatlichen Fernsehsender VTV. Am Dienstag wurden einem Bericht der Tageszeitung Correo del Orinoco zufolge in der Hauptstadt mehr als 90 mutmaßliche Paramilitärs verhaftet. Innenminister Néstor Reverol Torres warnte, dass Angehöri...