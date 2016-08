Weder links noch rechts, vielleicht Monarchist oder doch eher Republikaner – der französische Wirtschaftsminister Emmanuel Macron, die wohl schillerndste Figur der sozialdemokratischen Regierung in Paris, ist am Dienstag nachmittag zurückgetreten. Mit seinem ehemaligen politischen Mentor, dem amtierenden Präsidenten François Hollande, hatte er zuvor zu Mittag gegessen – wohl auch deshalb, weil das rundliche Staatsoberhaupt prinzipiell keine Dinge von Bedeutung bespricht, ohne vorher ordentlich getafelt zu haben. Der Rücktritt war für den Staatschef und seinen Ministerpräsidenten Manuel Valls am Ende keine Überraschung mehr. Macron, das erklärte Hätschelkind der Finanz- und Wirtschaftseliten nicht nur jenseits des Rheins, hatte seit seiner Ernennung am 26. August 2014 vor allem den die Regierung tragenden Parti Socialiste (PS) mit bisweilen bizarren Ansagen immer wieder gegen sich aufgebracht.

In die zwei Jahre währende Amtszeit des 38 Jahre jungen Minister...