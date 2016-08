Die Natur ist nicht zuletzt ein Märchen. Darum spielen so viele Märchen auch weiterhin in der Wildnis. Das Urwüchsige, es muss bewahrt, wiederentdeckt und stetig neu erfunden werden. Es ist so was wie das Gerümpel in der kulturellen Vorratskammer. Man kommt gerne darauf zurück, wenn sonstige Vorräte drohen, zur Neige zu gehen.

Im Hause Disney hat man traditionell gern Tiere und Wildnis gefilmt, auch die bis heute nicht vollständig unerforschten Urwälder im Norden Kaliforniens, die »Final western frontier«. In letzter Zeit ist man im Hause Disney wieder vermehrt dazu übergegangen, in der eigenen Vorratskammer abzustauben, die alten Sachen im neuen Licht zu präsentieren, mit einer verbesserten Technik und in neuer Ernsthaftigkeit. Dies war schon beim »Dschungelbuch« so. Man entdeckte, der Stoff könnte ja tatsächlich etwas mit Literatur und Politik zu haben, auch mit nackter Angst, die man so in das neue plastische 3D-Bild setzen könnte, auch wenn einiges von...