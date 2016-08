Einen wunderschönen guten Morgen! In Argentinien rollt der Ball wieder, hervorragend! Das erst nach drei Monaten Pause, dank der Copa América und den Olympischen Spielen. Deretwegen musste der Auftakt der neuen Meisterschaft verschoben werden, weil ansonsten kein Klub Spieler freigestellt hätte. Die argentinische Olympiaauswahl gab extra eine Woche Trainingsvorbereitung preis, tödlich in dem Business, auch weil in Silberland de facto kein Fußballverband mehr existiert. Dann trudelten gerade mal sieben Kicker auf dem Trainingsgelände in Buenos Aires- Ezeiza nahe dem internationalen Flughafen ein. Schon zuvor hatte ich in dieser Zeitung orakelt, dass die »Albiceleste« wohl gegen Fußballschwergewichte wie Algerien und Honduras die Vorrunde nicht überstehen würde. Genauso kam es.

Argentinien hat die Olympischen Spiele 2004 in Athen und 2008 in Beijing gewonnen und konnte oder wollte sich nicht für die in London 2012 qualifizieren. Der Jugendfußball des sechsma...