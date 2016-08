Am 27. August 2016 fand im tschechischen Mala Upa am Fuße der Schneekoppe das traditionelle antifaschistische Riesengebirgstreffen von Menschen aus Polen, Tschechien, Deutschland und weiteren europäischen Ländern statt. Zusammenkünfte dieser Art gibt es seit den 1920er Jahren. Die Teilnehmer – dieses Jahr rund 150 – sehen sich in der Tradition des gemeinsamen Kampfes gegen Faschismus und kapitalistische Ausbeutung. Auf der dazugehörigen Kundgebung sprachen Vertreter aus Tschechien, Polen und der BRD über die sich abzeichnende Kriegsgefahr, ihren Kampf »gegen die imperialistische Kriegspolitik der NATO und der Europäischen Union«, deren Aufrüstung und den Umgang mit geflüchteten Menschen. Auf das 1915 von Karl Liebknecht geprägte Motto »Der Hauptfeind steh...