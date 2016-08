»Reine Protestpartei wollte Die Linke nie sein«

Am 11. September finden in Niedersachsen Kommunalwahlen statt. Was sind die drängendsten Probleme in den Kommunen des Bundeslandes?

Sie sind finanziell ausgeblutet und haben kaum Spielräume für Veränderungen. Soziales, von Wohnungsbau bis Personalaufstockung, Gestaltung des Nahverkehrs, Finanzierung von kommunalen Krankenhäusern und anderen Einrichtungen wird zurückgefahren statt ausgebaut. Eine gute Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner spielt im öffentlichen Bereich eine immer kleinere Rolle. Durch Privatisierung wird auch in der Kommune immer deutlicher: Wer es gut haben will, muss dafür zahlen.

Wie sehen Ihre Lösungsvorschläge aus?

Unser Anliegen ist die Verknüpfung der Realität in den Kommunen mit Landes- und Bundespolitik. Ohne eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen wird vor Ort nicht viel gehen. Dies bestätigt unter anderem auch der Deutsche Städtetag, dem man nicht nachsagen kann, links geprägt zu sein. Konkret müssen kommunale ...