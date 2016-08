Die Sozialistische Partei (SP) in den Niederlanden hat am Montag als erste Partei ihre vorläufige Kandidatenliste für die Parlamentswahlen am 15. März bekanntgegeben. Auf Platz eins steht, wie erwartet, der Fraktionsvorsitzende Emile Roe­mer. Der Parteirat hatte ihm bereits im Juni die Spitzenkandidatur angetragen, zum dritten Mal in Folge. Ob die Liste am Ende Bestand haben wird, entscheidet der Parteikongress am 14. Januar. Hinsichtlich ihrer programmatischen Forderungen sind die niederländischen Sozialisten heute in etwa mit der deutschen Partei Die Linke vergleichbar. Ursprünglich hatte sich die 1971 gegründete SP am Maoismus orientiert.

»Es ist uns gelungen, ein gewaltiges Team zusammenzustellen. Ein prächtiger Mix aus Erfahrung und neuem Talent. Ein Team, das angreifen will«, zeigt sich Roemer auf der Homepage der Partei begeistert. Auch der noch relativ frische Parteichef Ron Meyer ist angetan von der Liste und spricht von einem »Klub von Straßenkäm...