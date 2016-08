Ein wütender Fan der San Francisco 49ers, einer der weltweit bekanntesten Klubs der nordamerikanischen Footballprofiliga NFL, stellte am Wochenende beim Kurznachrichtendienst Twitter ein Video ins Internet. Es zeigt ihn dabei, wie er ein Trikot seines Lieblingsvereins mit der Nummer sieben und dem Namen Kaepernick darauf verbrennt und vor dem brennenden Jersey salutiert. Im Hintergrund ertönt die Melodie des Star-Spangled Banner, der US-Nationalhymne. In etwas mehr als 24 Stunden wurde der Clip 592mal bei Twitter weitergeleitet. 1.038 Nutzer haben per Mausklick ihre Sympathie für die patriotisch-pyrotechnische Showeinlage zum Ausdruck gebracht.

Sie ist der augenfällige Höhepunkt einer hitzigen Debatte über die Unterdrückung von Schwarzen und die Vaterlandsliebe in den USA, die am vergangenen Freitag abend entbrannt ist und sich seitdem wie ein Lauffeuer ausbreitet. An jenem Tag blieb der Star-Spielmacher der 49ers, Colin Kaepernick, auf einer Bank am Spiel...