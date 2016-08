Sie sind jederzeit verfügbar. Jeder kann sie anheuern. Sie arbeiten mal hier, mal dort, meistens aber am heimischen Computer. Feste Arbeitszeiten kennen sie nicht, schon gar nicht Kündigungsschutz oder Urlaubsanspruch: »Crowd Worker«, die ihre Dienste über das Internet anbieten. Am Donnerstag veröffentlichte die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung eine Analyse und will damit Auskunft darüber geben, wie diese anonyme Masse zusammengesetzt ist und wie sie arbeitet. Die Studie von Jan Marco Leimeister von der Universität Kassel basiert auf einer Befragung von 434 Crowd Workern. Dabei zeigt sich: Sie sind häufig gut ausgebildet. Viele nutzen die Jobs im Internet als Zuverdienst, doch gut ein Fünftel der Befragten verdient damit den Lebensunterhalt – zum Beispiel als Programmierer oder Designer.

Die Vergabe von Arbeiten an eine anonyme Masse im Ne...