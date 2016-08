Malware und Wetware

Kürzlich erfuhr ich von einem Internetkundigen, dass die kriminellen Mails (Pishings) von den Verfassern extra mit Wort- und Satzfehlern versehen werden, damit wirklich nur die Gutgläubigsten (Trottel) darauf reinfallen. Die Anstöße zu dieser Art Intelligenzspiel kämen nicht selten aus der »gefährlichsten Stadt im Internet«: Wulsch in der Walachei, heute Ramnicu Valcea. Es gäbe darüber den Dokumentarfilm: »Hackerville«. In einer Rezension zu diesem Film im Computermagazin com professional heißt es: »Ob Scamming, Phishing oder meisterhaftes Hacking – versierte Hacker sind in Ramnicu Valcea keine Seltenheit.«

Darüberhinaus bietet der 20minütige Dokumentarfilm »Die gefährlichste Stadt im Internet« auf Youtube oder unter http://de.norton.com/mostdangeroustown Einblicke in Kultur und Ethos von verurteilten Hackern und Scammern, die private sowie staatliche Konten geknackt haben. Robert Butyka alias Iceman hat beispielsweise 25 Computer des NASA Jet Propulsion L...