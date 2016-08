Klassische Musik, wer denkt da nicht an ehrwürdige Tradition? Aber Klassik hatte immer auch eine Gegenwart. Größen wie Bach oder Rameau schrieben zeitgenössische Musik. Der Thomaskantor war nach seinem Tod für fast 80 Jahre vergessen, Jean-Philippe Rameau (1683–1764) sogar für 140 Jahre. Bei Johann Jakob Froberger dauerte das, obschon auch er in seiner Zeit berühmt war, noch viel länger. Im vergangenen Mai jährte sich sein Geburtstag zum 400. Mal, und erst jetzt sieht es so aus, als werde er in seiner ganzen Bedeutung für die Entwicklung der Klavierkomposition endgültig erkannt.

Sein Leben begann katastrophisch, über Kindheit und Jugend des Musikerkinds lag der Schatten des Dreißigjährigen Krieges. Die Eltern des 21jährigen starben an der Pest. Da barg ihn schon die Musik. Der Wiener Hof Ferdinands III. schickte Froberger zum Studium nach Rom. Er wurde Schüler Girolamo Frescobaldis, eines Topstars damaliger Musik. Mit Frescobaldi begann die Klaviermusik. M...