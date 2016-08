Zuviel Fang im Netz

Sie kamen aus Harlingen und Goedereede, Schevenigen und Urk am Ijsselmeer. Den längsten Weg hatte ein Kapitän aus Zoutkamp bei Groningen. 24 Stunden war er unterwegs, bis er mit seinem Trawler am Sonnabend Hoek van Holland erreichte. Gerade rechtzeitig, um sich in die Flotte der rund 50 niederländischen Fischkutter einzureihen, die sich auf der Nordsee formierte und dann über die Maas ins Zentrum von Rotterdam schipperte. An der modernen Erasmusbrücke stoppte die Armada und machte am Kai fest.

Sehr zur Freude der Passanten hatten die Trawler 250 Kilo Schollenfilet an Bord, das sie, heiß gebraten und kostenlos, unters Volk brachten, wie das Dagblad van het Noorden berichtete. Warum sich die niederländischen Nordseefischer am Samstag so generös zeigten, darüber gaben die Transparente Aufschluss, die über die Decks der Kutter gespannt waren. »Gib Babyfischen eine zweite Chance«, stand darauf oder: »Fischer für eine gesunde See«.

Die Fischer sind sauer auf die ...