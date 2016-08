Man werde die Partei der Demokratischen Union (PYD) und ihre Volksverteidigungseinheiten YPG mit »derselben Entschlossenheit« bekämpfen wie den »Islamischen Staat« (IS), schwor der türkische Autokrat Recep Tayyip Erdogan am Sonntag während einer Rede im südostanatolischen Gaziantep. Die Formulierung ist – wie die meisten Statements von AKP-Politikern zu der jüngst begonnenen Offensive der türkischen Streitkräfte auf syrischem Territorium – grob irreführend. Es verhält sich ja keineswegs so, dass die Türkei in Syrien einmarschierte, um den IS zu schwächen, und nun eben auch die Kurden und die mit ihnen verbündeten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) in den Fokus nimmt.

Vielmehr ist die Schwächung der kurdischen Kräfte das vorrangige Ziel des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs des NATO-Mitglieds Türkei. In Gaziantep sprach Präsident Erdogan diese Wahrheit offen aus: »Wir werden den Kampf fortsetzen, bis die Wurzeln der PYD ausgerissen sind.« Um dies...