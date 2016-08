Rechtzeitig zum Ende der Ferien­zeit hat Polen einen Skandal. Wie eine Recherche der Warschauer Lokalausgabe der liberalen Gazeta Wyborcza ergab, ist es in der Hauptstadt bei der »Rückgabe« von Grundstücken an die Alteigentümer der Vorkriegszeit bzw. deren Erben im großen Stil zu Betrügereien gekommen. Beteiligt sind dem Bericht zufolge auf der einen Seite hohe Beamte der Liegenschaftsabteilung der Stadtverwaltung, auf der anderen Seite spezialisierte Anwaltskanzleien, die Forderungen der häufig in den USA oder Israel lebenden, oft betagten Erben für einen Bruchteil des Immobilienwerts aufkaufen und sich dann Grundstücke in besten Lagen »rückübertragen« oder »Entschädigungen« in dreistelliger Millionenhöhe auszahlen lassen. Zum Teil waren die Rückgabeforderungen nicht einmal dem Buchstaben des Gesetzes nach berechtigt. So gelangte einer dieser Anwälte in den Besitz eines Grundstücks im Wert von umgerechnet 40 Millionen Euro in unmittelbarer Nähe des Warsc...