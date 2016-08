Lehrer als Dispositionsmasse

Raus aus den Ferien, rein ins Klassenzimmer. Tausende ABC-Schützen in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland betraten zum Schulstart am gestrigen Montag Neuland. Für etliche Jungpäda­gogen ist der »neue« Arbeitsplatz dagegen der alte geblieben. Der Grund: Immer mehr Lehrkräfte verlieren mit Ende des Schuljahres im Sommer ihre Anstellung, um sie nach sechs Wochen Erwerbslosigkeit an gleicher Stelle wieder anzutreten. Die Betroffenen sowie die Sozialkassen kommt die Auszeit teuer zu stehen, während sich die Kultusminister damit ihre Bildungsausgaben kleinrechnen. Gegen diese Praxis protestieren erneut Lehrerverbände gemeinsam mit der Partei Die Linke.

»Hier wird schonungslose Sparpolitik auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen«, beklagte der Fraktionsvize der Partei im Bundestag, Klaus Ernst, vorige Woche gegenüber der Passauer Neuen Presse (PNP). »Eine solche Unverfrorenheit sucht selbst in der privaten Wirtschaft ihresgleichen.« Laut einer Antwort de...