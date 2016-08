Der Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern könnte so schön ruhig sein. In Zeiten, in denen sich die gesellschaftlichen Konflikte zuspitzen, beschwören die Parteien unisono den Fortschritt, den das Land bereits gemacht habe. Dieser solle selbstverständlich weiter ausgebaut werden. »Heimatliebe« oder der »Schutz der Heimat« sind allgegenwärtige Wahlkampfslogans. Nur wollen einige Bürger dies offensichtlich nicht mitmachen.

Schon seit Wochen melden lokale Medien, dass Plakate und andere Wahlmaterialien aller Parteien beschädigt oder entfernt werden. Mehrere Parteien haben aufgrund der hohen Schäden bereits Anzeigen gestellt. Polizei und Staatsschutz ermitteln gegen die Täter. Allein in der Stadt Rostock und dem gleichnamigen Landkreis sind bereits 98 Anzeigen eingegangen, wie das Polizeipräsidium Rostock am Freitag gegenüber jW mitteilte. Die Anzeigen beziehen sich auf mehr als 600 zerstörte Plakate und 20 Großflächenwände. Das Polizeipräsidium teilte außerdem m...