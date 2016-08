Bei der Zusammenkunft in Panglong, mit der eine friedliche Zukunft Myanmars gesichert werden soll, spielen außenpolitische Aspekte eine wichtige Rolle. Von besonderer Bedeutung ist das Verhältnis zur Volksrepublik China. Nicht ohne Grund hatte Aung San Suu Kyi im August nach Besuchen in Thailand und Laos Beijing als Reiseziel ausgewählt. Noch bevor die Außenministerin und inoffizielle Regierungschefin demnächst einer Einladung von US-Präsident Barack Obama folgen wird, ging es darum, der chinesischen Führung ihre Vorhaben zu erläutern und bei Präsident Xi Jinping sowie Premierminister Li Keqiang um Unterstützung für den Reformprozess in ihrem Land zu bitten. Inzwischen zeigt sich, dass die in Beijing von den Gastgebern gegebenen Bekenntnisse keine leeren Worte waren. Es ist auch dem sanftem Druck Chinas zu verdanken, dass sich mehrere Rebellengruppen am Konferenztisch einfinden. Sun Guoxiang, der chinesische Sondergesandte für Asienfragen, war zuvor noch ...