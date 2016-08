In Europa häufen sich nach einer Studie der US-Investmentbank J. P. Morgan die Kampagnen »aktivistischer Investoren«, meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Samstag. Zwischen dem 1. Juli 2015 und dem 1. Juli 2016 zählte das Geldinstitut nahezu 100 Attacken auf börsennotierte Unternehmen. Dies seien 62 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie aus der am Freitag veröffentlichten Untersuchung hervorgeht. In den USA gehören die Investoren, die sich meist mit kleinen Anteilen bei Unternehmen einkaufen und einschneidende Änderungen erzwingen wollen, längst zum Alltag. Europa und vor allem Deutschland seien für ...