Wieviel wusste Martin Winterkorn?

In der Volkswagen-Abgasaffäre soll der zurückgetretene Vorstandschef Martin Winterkorn schon im März 2015 vom damaligen Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch auf US-Ermittlungen wegen überhöhter VW-Abgaswerte angesprochen worden sein. Das habe Piëch Ermittlern der US-Kanzlei Jones Day gesagt, berichtete Bild am Sonntag ohne Angabe von Quellen. Demnach versicherte Winterkorn Piëch am Rande des Genfer Autosalons, »er habe die Sache im Griff«.

Aus dem Zeitungsbericht geht nicht hervor, ob Winterkorn zu diesem Zeitpunkt bereits von illegalen Manipulationen wusste. Ein VW-Sprecher bezeichnete den Bericht am Wochenende als »Spekulationen«, die man nicht kommentieren wolle. Er verwies auf laufende Untersuchungen. VW hat die US-Anwaltskanzlei Jones Day mit internen Ermittlungen beauftragt. Ergebnisse sollen im vierten Quartal 2016 bekanntgegeben werden.

Aus dem Umfeld des VW-Aufsichtsrates hieß es, dass auch knapp ein Jahr nach Bekanntwerden des Skandals keine...