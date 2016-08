In Ihrem neuen Buch geht es um das Leben Hochbetagter in einem Münchner Seniorenheim, auch um die eigenen Erfahrungen mit Einschränkungen und Gebrechen. Mehrfach taucht darin die Forderung nach dem selbstbestimmten Lebensende auf. Sie scheint mir weit über das hinauszugehen, was der Bundestag im November 2015 beschlossen hat, nämlich die Straffreiheit für Menschen, die Angehörigen Beihilfe zum Suizid leisten …

Meine Frau Marlen und ich sind ganz entschieden für die Sterbehilfe eingetreten, und zwar mit der Begründung, dass das Grundgesetz Artikel 14 das Eigentum schützt, und so muss doch jeder Mensch zumindest über den eigenen Körper selbst bestimmen dürfen. Und nach Artikel 1 der Verfassung ist die Würde des Menschen unantastbar. Ich bin zum Beispiel der Auffassung, dass, wenn man seine Ausscheidungen nicht mehr kontrollieren kann, der Zeitpunkt gekommen ist, wo die Würde des Menschen verletzt wird. Nach dem Grundgesetz müsste dann jeder, der es will, das...