Großbanken arbeiten an neuer Digitalwährung, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) diese Woche. Das klingt beachtlich und so, als ginge es um eine eigene Art von Geld, das die Finanzkonzerne da angeblich schaffen wollen. Im Artikel heißt es denn auch, dass sie die Notenbanken, die schließlich die Geldschöpfung beaufsichtigen, noch überzeugen müssten. In allen mir zugänglichen Artikeln ging es vor allem um die neue Technik, die die Banken bei der Sache verwenden wollen. Sie heißt »Blockchain« und ist, wie überall hervorgehoben wurde, die Technik, auf der die »Bitcoins« basieren. Bei diesen haben wir es tatsächlich mit einer eigenen Währung zu tun. Sie sind eine eigene Form von Geld, so wie der Dollar eine andere Form von Geld als der Euro ist. Besser ist vielleicht der Vergleich mit Formen des Regionalgeldes, wie es der »Chiemgauer« ist, der von Geschäften und Kleinbetrieben in der gleichnamigen Region als Währung akzeptiert wird. Das hat et...