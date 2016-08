Die US-Regierung hat eine »neue Friedensinitiative« in die Welt gesetzt, die angeblich zur Beendigung des Krieges im Jemen führen soll. Außenminister John Kerry stellte sie am Donnerstag in der saudi-arabischen Stadt Dschiddah gemeinsam mit seinem Kollegen Adel Al-Dschubeir knapp und unverständlich vor. Auf die Frage eines Journalisten von der Nachrichtenagentur Reuters, wo der Unterschied zu früheren, gescheiterten Vorschlägen liege, ging Kerry nicht ein.

Zwei Punkte, die der US-Außenminister jedoch nicht erläuterte, scheinen tatsächlich neu. Erstens: Die bisherige Forderung war, dass sich zunächst die schiitische Organisation Ansarollah und ihre Verbündeten ohne Gegenleistungen und Garantien aus der Hauptstadt Sanaa und allen anderen von ihnen kontrollierten Städten zurückziehen müssten. Gleichzeitig sollten sie der »legitimen Regierung« von Abed Rabbo Mansur Hadi, die aus Sicherheitsgründen in Saudi-Arabien residiert, ihre schweren Waffen übergeben. Da ...