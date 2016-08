Die deutsche Bevölkerung rüstet auf. Offenbar aufgestachelt durch öffentliche Debatten um die Übergriffe in der Sylvesternacht in Köln und die Anschläge von München, Würzburg und Ansbach (jW berichtete), greifen immer mehr Menschen zu Distanzwaffen wie Pfefferspray. Die Drogeriemarktkette »dm« hat es mittlerweile in ihr Sortiment aufgenommen. Die Begründung: Es habe »vermehrt Anfragen von Kundinnen« gegeben, die das Spray »in gewohnter Einkaufsumgebung kaufen wollten«, so »dm«-Geschäftsführer Sebastian Bayer vor wenigen Tagen gegenüber dem Berliner Tagesspiegel. Bayer zufolge sei die Resonanz der Kundinnen »überwiegend positiv«.

Die Linkspartei ist über diese Entwicklung entsetzt. Sie wirft dem Konzern vor, »aus Profitinteresse Ängste zu schüren«. »Offensichtlich steht für ›dm‹ der Umsatz über der Gesundheit von Menschen. Der Konzern organisiert niedrigschwellig eine Selbstbewaffnung, Verletzungen werden in Kauf genommen«, monierte Özlem Demirel, Landesspr...