Auffällig voreingenommen gegenüber der Beschuldigten wirkten in der verhandelten Sache Staatsanwaltschaft und Gericht. Die meisten Medien übernahmen deren Bewertungen. Am 22. August wurde Gina-Lisa Lohfink vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten wegen »falscher Verdächtigung« zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt (siehe jW vom 23.8.). Sie habe Sebastian C. Und Pardis F. zu Unrecht der Vergewaltigung beschuldigt, befand Richterin Antje Ebner. Obwohl Lohfinks Anwalt ankündigt hatte, das Model werde in Berufung gehen, wurde das Urteil in den Kommentarspalten der Zeitungen als unbestreitbare Tatsache dargestellt. Demnach haben sich alle blamiert, die seit Prozessbeginn am 1. Juni Solidarität mit Lohfink demonstrierten. Feministinnen hätten dem Anliegen, das Prinzip »Nein heißt Nein« im Strafrecht zu verankern, mit der Unterstützung für Lohfink einen Bärendienst erwiesen, hieß es selbst in der taz.

Zur Erinnerung: Im Juni 2012 war es zu sexuellen Handlun...