Klotzen statt kleckern: Wie das in Britannien registrierte internationale Onlineportal The BRICS Post vergangenen Freitag meldete, hat die südafrikanische Coega Development Corporation mit dem chinesischen Automobilriesen Beijing Automobile International Corporation Ltd. (BAIC) einen der größten Branchendeals ausgehandelt, die je in Afrika geschlossen wurden: Elf Milliarden Rand (derzeit etwa 680 Millionen Euro) investiert der staatlich kontrollierte Konzern in die Coega-Industrieentwicklungszone (Coega IDZ) in der Provinz Ostkap (Eastern Cape). Zwischen 40.000 und 50.000 Fahrzeuge sollen nach Fertigstellung pro Jahr vom Band laufen, mit der Kapazitätsoption, den Ausstoß noch zu verdoppeln.

Die dort künftig gebauten Autos sind nicht nur für den südafrikanischen Markt bestimmt, sondern für den Export in Staaten des gesamten Kontinents. Die Republik Südafrika (RSA) gilt in der Branche als Eingangstor für den Kontinentalmarkt. Schon seit 2013 läuft in Springs...