Was in Alice Schwarzers Leben passiert ist, das bestimmt Alice Schwarzer ganz allein, vor allem an den Stellen, an denen es auch das anderer Personen beeinflusst hat. Das stellte die Machofeministin jetzt einmal mehr klar. Die 73jährige hat ein Verbot gegen ein Buch erwirkt, dessen Autorin ihre Liebesbeziehung mit Schwarzer in den frühen 70ern schildert. Das Landgericht Köln habe dagegen eine einstweilige Verfügung erlassen, sagte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag.

Waltraud Schades Werk heißt »Schwarzer Tango« und ist nach Angaben des Verlags rot & licht eine erweiterte Version der S...