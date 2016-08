Am Mittwoch ist in Den Haag die Verhandlung gegen Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zu Ende gegangen. Dem Mann wird die Zerstörung von historischen und religiösen Monumenten in Mali vorgeworfen. Al-Mahdi soll als Mitglied der islamistischen Gruppe Ansar Dine nach der Eroberung von Timbuktu durch aufständische Gruppen im Jahr 2012 für die Verwüstung von Gräbern und Teilen von Moscheen verantwortlich gewesen sein. Einige der Bauwerke stehen auf der Welterbeliste der Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur der Vereinten Nationen (UNESCO). Die Anklage beantragte eine Haftstrafe von neun bis elf Jahren, der Strafrahmen für die Al-Mahdi zur Last gelegten Verbrechen beträgt bis zu 30 Jahre.

Zu Verhandlungsbeginn am Montag hatte sich der Angeklagte schuldig bekannt. Damit handelte es sich bei dem Verfahren nicht nur um den ersten Prozess vor dem IStGH, bei dem das Kriegsverbrechen der Zerstörung von Kulturgütern ve...